Mundo

Líbia: Governo pede apoio para derrotar Haftar

O ministro líbio do Interior, Fathi Bachagha, disse, quinta-feira que os resultados da Conferência de Berlim representaram o início de uma solução política na Líbia, apelando aos Governos europeus, particularmente à Alemanha, para “pressionarem os países que apoiam Haftar a pararem de agitar a discórdia e de alargar o fosso entre os filhos da mesma nação”.

Fotografia: DR



O apelo ocorreu durante uma reunião entre Bachagha e o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, na sede do Governo, em Tripoli, de acordo com uma declaração do Ministério citada pela Efe. Bachagha saudou “os esforços do Governo alemão para estabelecer a paz e a segurança na Líbia, referindo-se ao abrandamento da produção de petróleo na Líbia e à divisão política que o país está a testemunhar”.



O ministro líbio referiu-se à questão da imigração ilegal e do tráfico de seres humanos como um problema que ameaça a segurança da região em geral, e da Líbia em particular, dizendo que “só a Líbia ainda suporta o fardo deste problema que ameaça a sua segurança nacional”.