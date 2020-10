Líbia: População de Tajoura protesta contra a presença de milícias

Aguinaldo Jaime: “Retirada do monopólio das AAA poupou mais de USD 300 milhões

A retirada do monopólio no seguro e resseguro petrolífero das AAA poupou ao país, em 2016 e 2017, mais de 300 milhões de dólares, segundo Aguinaldo Jaime, à data dos factos, presidente do Conselho de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG).