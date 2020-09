Mundo

Líder cabo-verdiano “indignado” com a morte de jovem em itália

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmou, ontem, que a “morte brutal” de um jovem cabo-verdiano em Roma, no sábado, causa “indignação e revolta” e pediu que se faça justiça.

“A morte brutal do jovem conterrâneo, Willy Monteiro Duarte, em Itália, causa dor, mas, igualmente, indignação e revolta”, lê-se na mensagem que o Chefe de Estado colocou na sua conta oficial na rede social Facebook. Na mesma nota, Jorge Carlos Fonseca refere que já falou com o embaixador de Cabo Verde em Itália, que está a acompanhar o caso, no contacto com as autoridades italianas e a apoiar a família do jovem. “Esperamos que a justiça se faça de modo ajustado à natureza e dimensão do caso”, escreveu Jorge Carlos Fonseca. A Lusa noticiou, na segunda-feira, que um jovem de 21 anos, filho de pais cabo-verdianos, foi assassinado em Colleferro, nos arredores de Roma, na passada noite de sábado.