Líder da oposição disposto a retomar as negociações

O líder rebelde da oposição do Sudão do Sul, Riek Machar, exilado no vizinho Sudão, disse estar disposto a retomar as negociações de paz com o Presidente, Salva Kiir, caso certas condições sobre a sua liberdade sejam acordadas.

Segundo referiu ontem a Reuters, numa carta enviada ao conselheiro de segurança do Chefe de Estado, Riek Machar apresentou uma lista de exigências que faz antes de uma eventual reunião entre os dois na capital sul-sudanesa, Juba. “Acredito que este seja o momento para avaliar o processo, uma vez que passaram dois meses do período suplementar sem progressos substanciais”, escreveu Machar.

Entre as exigências, o líder rebelde coloca a possibilidade de viajar livremente para países da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento na África Oriental (IGAD, na sigla inglesa). Actualmente no Sudão, Riek Machar não pode viajar para outros países do IGAD, como o Sudão do Sul, Quénia, Uganda, Somália, Eritreia, Djibuti e Etiópia. O líder rebelde exigiu ainda o levantamento das condições de prisão domiciliária.

Várias organizações da sociedade civil lançaram uma campanha para pressionar o poder e os rebeldes a formarem um Governo de União Nacional no prazo de três meses.

O Fórum da Sociedade Civil, uma coligação de cerca de cem associações, decidiu marcar em Juba o lançamento de uma contagem decrescente de 90 dias para a formação de um Governo conjunto, que já havia sido acordado em Setembro do ano passado.

Um acordo de paz assinado em Setembro de 2018 entre o Governo e rebeldes representou a mais recente tentativa de acabar com um sangrento conflito que durou quase seis anos, sendo que a sua implementação tem sofrido vários atrasos.