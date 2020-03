Mundo

Líder da oposição é dado como desaparecido no Mali

O líder da oposição no Mali, Soumaïla Cissé, que desapareceu quinta-feira enquanto fazia campanha no centro do país, foi raptado, disseram, hoje, fontes do Governo e dois membros da sua comitiva.

Soumaila Cissé terá sido raptado enquanto fazia campanha para as eleições presidenciais

Fotografia: DR

“Todas as medidas possíveis estão a ser tomadas” para encontrá-lo, disse o Governo, numa declaração citada pela AFP cujo título era “sequestro do líder da oposição”. Dois membros da equipa de Soumaïla Cissé confirmaram, também, embora sob anonimato, que o líder partidário tinha sido raptado.

O partido liderado por Soumaïla Cissé, a União pela República e Democracia (URD), anunciou, na quinta-feira à noite, o desaparecimento do líder quando fazia campanha para as eleições parlamentares de amanhã, no centro do país.

“O URD lamenta informar a opinião nacional e internacional que o seu presidente, o ilustre Soumaïla Cissé, líder da oposição do Mali, e sua delegação em campanha para as eleições legislativas no distrito eleitoral de Niafunké, estão desaparecidos”, disse o partido em comunicado.

“Eles estavam a sair de Saraféré para ir a Koumaïra, onde eram esperados para a realização de um comício que encerraria a nossa campanha eleitoral. Nem o presidente da URD nem qualquer membro da sua delegação pode ser contactado pelos seus telefones neste momento”, adiantava o comunicado.

O partido disse estar “profundamente preocupado” e apelou ao Governo, às Forças Armadas e de segurança e à Missão das Nações Unidas (Minusma) para que “usem todas as suas energias para encontrá-los”.

A 17 de Março, homens armados raptaram Ag Ahmed, candidato a deputado da União para o Mali (RPM), no poder, também em Niafunké, tendo sido libertado 24 horas depois. Soumaïla Cissé foi ministro das Finanças e já concorreu três vezes à Presidência do Mali.

As eleições legislativas deste domingo são vistas como uma parte importante do esforço político que deve acompanhar a acção militar em curso para fazer face à deterioração das condições de segurança no país, devastado pela guerra. A campanha está a ser complicada pelos riscos de segurança e pelas medidas adoptadas pelas autoridades contra a pandemia da covid-19.

Porém, o Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), anunciou, quinta-feira à noite, que as eleições legislativas de amanhã no país irão realizar-se, apesar das restrições causadas pela expansão da pandemia do novo coronavírus, que se manifestou oficialmente no país, precisamente naquele dia, com o anúncio dos primeiros casos.

Desta forma, Ibrahim Boubacar pôs fim a vários dias de rumores de que as eleições iriam ser adiadas.



Oposição pede

adiamento do pleito

Na quarta-feira, três partidos da oposição assinaram um manifesto conjunto a pedir o adiamento do acto eleitoral por causa da crescente insegurança em grande parte do país, a que se adiciona o aparecimento de casos de infecção por covid-19 já confirmados.

Depois de conhecidos estes dois primeiros casos de infecção, o Governo decretou o encerramento das fronteiras terrestres - com excepção para o trânsito de mercadorias - e o recolher obrigatório das 21h00 às 05h00, bem como o encerramento de escolas e a proibição de reuniões de qualquer tipo anunciadas há alguns dias.

Estas eleições legislativas no país foram adiadas duas vezes - a última das quais em Dezembro - devido ao clima de insegurança.

De acordo com o sistema maliano, inspirado no francês, as eleições realizam-se em duas voltas: a primeira, no próximo domingo, e a segunda está prevista para 12 de Abril. A zona em que Soumaïla Cissé desapareceu, na região de Timbuktu, é uma área onde operam os jihadistas ligados à al-Qaeda.