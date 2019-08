Mundo

Líder de movimento separatista condenado à prisão perpétua

O líder de um movimento separatista anglófono camaronês e nove dos seus seguidores, foram ontem condenados a prisão perpétua num tribunal militar. Segundo a agência France-Presse, Julius Sisiku Ayuk Tabe e os restantes nove condenados foram acusados de “terrorismo e secessão”.

Julius Sisiku Ayuk Tabe foi condenado por “terrorismo e secessão”

Fotografia: DR

A sentença atribuída na capital camaronesa, Yaoundé, foi confirmada pelo advogado dos separatistas, Joseph Fru, que condenou o que diz ser uma “paródia da justiça”.

Os arguidos recusaram-se a reconhecer um julgamento conduzido por um tribunal militar. Os advogados não especificaram se vão ou não recorrer da decisão.

Ayuk Tabe, 54 anos, assume-se como o primeiro Presidente da 'Ambazónia', um estado separatista declarado em Outubro de 2017 em duas regiões anglófonas dos Camarões.

O movimento separatista levou a que o Governo respondesse com uma operação de repressão militar, com os confrontos entre os dois lados a provocarem 1.850 mortos, de acordo com a Organização Não-Governamental International Crisis Group (ICG). As Nações Unidas referem que estes conflitos levaram a que 530 mil pessoas abandonassem as casas.

A população anglófona camaronesa representa cerca de 20 por cento dos 24 milhões de habitantes naquele país da África Central, sendo que a grande maioria se encontra nas regiões fronteiriças com a Nigéria. Os anglófonos camaroneses acusam a maioria francesa de discriminação na educação, justiça e nas oportunidades económicas.