Mundo

Líder do PAIGC nomeado conselheiro do Governo

O Primeiro-Ministro guineense, Aristides Gomes, nomeou Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, principal partido no Parlamento do país, como seu conselheiro especial e coordenador do gabinete de apoio às reformas, anunciou hoje um despacho oficial.

Fotografia: DR

No documento, a que a Lusa teve acesso, Aristides Gomes justifica a nomeação de Simões Pereira (presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) com a necessidade de “apetrechamento do gabinete do Primeiro-Ministro com capacidades técnicas adequadas.”

Aristides Gomes considera ainda “crucial e pertinente” a indicação de Simões Pereira para o seu gabinete no âmbito das respostas às exigências que o seu Governo enfrenta na implementação do plano estratégico operacional “Terra Ranka” (o país arrancou, em tradução livre) que é a base programática do actual Executivo.

Aquele programa foi apresentado aos doadores da Guiné-Bissau numa mesa redonda, em 2015, na Bélgica, tendo recebido promessas de apoios financeiros na ordem de 1,5 mil milhões de dólares, mas esse apoio nunca chegou a ser materializado já que o então Governo, liderado por Domingos Simões Pereira, seria demitido meses depois pelo Chefe de Estado guineense, José Mário Vaz.