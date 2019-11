Mundo

Líder liberal democrata promete parar o “Brexit”

A líder dos democratas liberais britânicos, Jo Swinson, assumiu, ontem, a ambição de conduzir o partido ao Governo nas legislativas de 12 de Dezembro e prometeu “parar o “Brexit” para dar um estímulo económico ao Reino Unido.

A líder dos Democratas Liberais, Jo Swinson, promete conduzir o partido ao Governo em Dezembro

“Noutra altura, os democratas liberais teriam como objectivo duplicar o número de assentos no Parlamento, talvez um pouco mais. Mas o nosso país precisa que sejamos mais ambiciosos e vamos assumir esse desafio”, afirmou, num evento, em Londres, para lançar a campanha eleitoral.

Se chegar ao Governo, Swinson pretende revogar o artigo 50º do tratado europeu que desencadeou o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e usar o “dividendo da Permanência para investir nos serviços públicos”.

O partido calcula que ficar na UE pode gerar 50 mil milhões de libras (58 mil milhões de euros) adicionais para a economia britânica nos próximos cinco anos em comparação com um cenário de saída.

Swinson recusou categoricamente entrar numa coligação ou aliança com o Partido Trabalhista que permita ao líder da oposição, Jeremy Corbyn, chegar a Primeiro-Ministro.

“Eu nunca pensei que iria estar aqui e dizer que sou candidata a Primeira-Ministra. Mas, quando olho para Boris Johnson e Jeremy Corbyn, estou absolutamente certa de que poderia fazer melhor do que qualquer um deles”, afirmou.

Os democratas liberais, actualmente com 20 deputados, estão em terceiro lugar nas sondagens.

Para obterem uma maioria parlamentar, que permita formar Governo, precisam de eleger, pelo menos, 326 deputados.

O Reino Unido vai a votos a 12 de Dezembro para eleger os 650 deputados da Câmara dos Comuns, cuja dissolução está marcada para hoje, desencadeando o período oficial de cinco semanas de campanha eleitoral.

Juncker acusa Johnson

O presidente cessante da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, alegou que durante a campanha para o “Brexit” foram ditas várias mentiras, inclusive por parte do actual Primeiro-Ministro, Boris Johnson.

Claude Juncker, cujo mandato termina em Janeiro de 2020, referiu que sempre esteve "firmemente convencido” que o referendo “ia correr mal”.

O ex-Primeiro-Ministro luxemburguês confessou que chegou a fazer uma aposta sobre o desfecho do referendo em 2016. “Fiz uma aposta com o comissário europeu, de nacionalidade britânica na altura, Jonathan Hill: 'dá-me uma libra se eu perder, dou-lhe um euro se ganhar. Ainda tenho essa libra hoje”, revelou Juncker.

“Quando na altura, o Primeiro-Ministro britânico David Cameron disse-me, à margem da Cimeira do G20 de 2014, em Brisbane, que queria mesmo fazer um referendo ao “Brexit”, disse-lhe: “vai perder", recordou Juncker.

Quando questionado sobre o motivo pelo qual escolheu não lutar pelos votos para que o Reino Unido ficasse, explicou que recebeu “vários convites” para fazer campanha, mas o “Cameron disse claramente que não precisava de mim”.

“A Comissão Europeia é ainda menos popular na Grã-Bretanha do que no continente. Decidi não me envolver”, respondeu. “Olhando para trás, penso que foi um grande erro. Foram contadas tantas mentiras, inclusivamente pelo actual Primeiro-Ministro Boris Johnson, que era preciso ter existido uma voz para as contrariar", rematou. O “Brexit” estava, inicialmente previsto para 29 de Março, mas adiado para 22 de Maio e 31 de Outubro. Acabou por ser garantido um adiamento até 31 de Janeiro. Posteriormente foi convocada uma eleição geral para 12 de Dezembro.