Líder norte-coreano aparece em público e acaba com rumores acerca da sua saúde

Jornalistas encorajados a informar mesmo com ameaça da Covid-19

Numa altura em que o mundo se une no combate à pandemia da Covid-19, os jornalistas angolanos são exortados a continuarem a informar com verdade. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) defende a revisão da Legislação da Comunicação Social, por entender que, por via dela, o país pode atingir níveis melhores do que os que ostenta no ranking dos Repórter Sem Fronteiras.