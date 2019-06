Líder rebelde chadiano e dois cúmplices detidos em França

“Os esquecidos de Junho” clamam por ajuda do Estado

O choro de Reginaldo Bonifácio, de apenas um ano e dois meses, solto às 19h00, é pouco perceptível por causa do som que ecoa da capela da Igreja Católica da Sagrada Família, no Maculusso, em Luanda, e pelo roncar dos carros que por ali passam. Sentada num dos bancos do largo da referida instituição religiosa, Regina, 26 anos, portadora de deficiência e mãe do menino, tudo faz para o acalmar, sem resultados.