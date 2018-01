Mundo

Líder da guerrilha é morto no nordeste

Um dos líderes da guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) no nordeste da Colômbia morreu no decurso de uma operação militar, anunciou ontem o Ministério da Defesa.

Forças Armadas combatem bolsas da resistência em algumas zonas

Fotografia: Raul Arboleda| AFP

Conhecido pelo nome de “Pimpon” ou “Arturo”, este dirigente era acusado de ser o responsável pela morte de cerca de 30 militares e polícias.

Foi igualmente responsável pelos ataques atribuídos à guerrilha após o fim do cessar-fogo, em 9 de Janeiro.

Após estes ataques, nos quais morreram quatro polícias e militares, o Governo da Colômbia decidiu suspender as negociações de paz com a ELN que decorriam em Quito. O elemento do Exército de Libertação Nacional era procurado pelas autoridades, tendo o governo oferecido uma recompensa de 330 mil dólares por informações que permitissem a sua localização.

De acordo com o Ministério da Defesa, “Arturo” era responsável pela frente “Heróis e Mártires” do ELN, activa nos departamentos de Casanare e Arauca, situados junto à fronteira com a Venezuela.

“Era também responsável por todos os actos terroristas que ocorreram em Arauca e Casanare após o fim do cessar-fogo”, disse o Ministério da Defesa na sua conta no Twitter, sem dar detalhes sobre as circunstâncias em que ocorreu a operação militar que culminou na morte do líder guerrilheiro.