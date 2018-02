Mundo

Líder da oposição foi apedrejada

Victor Carvalho

À medida que se avança para as eleições previstas para Junho deste ano aumenta o clima de tensão política no Zimbabwe, uma herança que vem do período de Robert Mugabe que EmmersonMnangagwa ainda não teve tempo suficiente para apaziguar.

Joice Mujuro enfrenta a população apesar de sofrer insultos pelas mãos de potenciais apoiantes de Mnangagwa

Fotografia: Zinyange Auntony | AFP

Mas se até agora a troca de argumentos era feita através do discurso oral e escrito, por parte dos diferentes protagonistas, com o início da chamada “pré-campanha eleitoral” os ânimos tendem a aquecer, como está exemplificado no incidente que ocorreu quando a meio da semana passada a caravana onde estava a antiga vice-presidente do Zimbabwe, Joice Mujuro, foi apedrejada quando realizava um comício nos arredores de Harare.

De acordo com um porta-voz do Partido Nacional do Povo, dirigido pela senhora Mujuro, oito pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um ataque, estando a polícia a investigar o que se terá passado para deter eventuais responsáveis.

De acordo com o mesmo porta-voz, Joice Mujuro saiu ilesa do incidente que o seu partido diz ter tido uma “motivação política desencadeada pela “ZANU-PF”, força que actualmente está no poder. Neste momento, o Zimbabwe vive um período de rápida transição política depois da saída de cena de Robert Mugabe, que deixou um legado acumulado de 37 anos de poder.

O novo presidente, Emmerson Mnangagwa, prometeu a realização de eleições em Junho deste ano e garantiu que elas seriam livres, transparentes e não violentas.

Abertura para o diálogo

Nestes seus pouco mais de dois meses de poder, Mnangagwa tem mantido vários encontros com líderes da oposição mas ainda não teve oportunidade de se encontrar com Joice Mujuro, com a qual chegou a trabalhar num governo dirigido por Robert Mugabe.

Aliás, na altura em que Mujuro foi demitida por Robert Mugabe, em 2014, Emmersom Mnangagwa foi a pessoa escolhida para lhe suceder especulando-se, na altura, que teria contado com o apoio da própria Grace Mugabe, com quem mais tarde se incompatibilizou.

O argumento então usado por Mugabe era de que a sua vice-presidente era “incompetente” e “desleal”, acusando-a mesmo de estar a preparar um golpe de Estado para o derrubar.

A nomeação de Joice Mujuro para vice-presidente da República havia sido entendida como uma forma de Robert Mugabe a compensar pela morte, em circunstâncias suspeitas e nunca devidamente esclarecidas, do seu marido, que na altura era o chefe do Estado Maior das Forças Armadas e um fortecandidato ao cargo de Presidente da República.

Talvez por isso, a exoneração de Joice Mujuro foi na altura relacionada com uma tentativa da esposa de Robert Mugabe encurtar o caminho para chegar ao poder, afastando uma potencial rival para a sucessão do marido, estatuto que tinha conquistado por força da influência que ela havia “herdado” do marido junto dos militares.

Porém, todas estas expectativa viriam a gorar-se depois que Robert Mugabe, pressionado pelos militares e já sem grande espaço de manobra, foi obrigado a nomear Emmerson Mnangagwa em vez da mulher para preencher o lugar da senhora Mujuro.

Como sequela de tudo o que se passou, Joice Mujuro teve de se refugiar na África do Sul quando surgiram rumores de que poderia ser detida e acusada de “traição”. Face a isso, apenas regressou a Harare há dois anos, depois de receber garantias de que não seria incomodada, sendo então que formou o Partido Nacional do Povo com o qual se irá agora candidatar para a presidência da República.

Alguns observadores chamam a atenção para o facto das autoridades zimbabweanas terem que trabalhar intensamente para que o clima político não se agrave, de modo a evitar a repetição do que sucedeu em 2008, quando o então líder do MDC, principal partido da oposição, Morgan Tsvangirai, foi gravemente agredido tendo feito quase toda a campanha eleitoral com o rosto e a vista inchada e um braço ao peito.

Recorde-se que foi esse clima de intimação física junto das forças da oposição que levou a União Europeia e os Estados Unidos a aplicarem um pacote conjunto de sanções económicas, ainda em vigor, que destruíram a economia do país.

Tem sido para evitar que esse cenário volte a ser montado, que Emmerson Mnangagwa se tem desdobrado em esforços para que a população compreenda o período que o país está a viver e a importância que o seu comportamento cívico tem para a estabilidade e o desenvolvimento económico e social do Zimbabwe.

Estados Unidos reabrem a porta do diálogo

O governo zimbabweano acredita que as relações com os Estados Unidos estão a um passo de serem estabilizadas de modo a que as sanções possam ser efectivamente levantadas.

O embaixador do Zimbabwe nos Estados Unidos, Ammon Mutebwa, que foi um dos convidados especiais para assistir ao discurso sobre o “Estado da União”, proferido por Donald Trump na última quinta-feira, referiu à imprensa que tem mantido encontros de “alto nível” com responsáveis norte-americanos para reabrir a “linha do diálogo” entre Washington e Harare.

O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Internacional, Subisiso Moyo, numa entrevista ao diário Herald, reafirmou também o seu optimismo e confirmou que os Estados Unidos já “reabriram a porta do diálogo”adiantando que agora compete o Zimbabwe que ela “não se volte a fechar”. “Estamos a trabalhar e a limar as últimas arestas para que as relações com os Estados Unidos retomem o seu rumo normal, o que passa pelo levantamento das sanções”, sublinhou.

A nova administração zimbabweana, sob o comando de Emmerson Mnangagwa, está num processo de aproximação e de reaproximação com diferentes países de modo a reforçar e a estabelecer novos acordos bilaterais e multilaterais.No seu discurso de tomada de posse, proferido no dia 24 de Novembro do ano passado, Emmerson Mnangagwa enfatizou que o seu governo iria lançar uma ofensiva diplomática para assegurar uma mútua cooperação com parceiros de todo o mundo.

Nesse sentido, decidiu ser o primeiro presidente do Zimbabwe a participar no Fórum Económico Mundial, recentemente realizado em Davos, onde se reuniu com responsáveis das principais organizações financeiras mundiais. Foi nesses encontros que o presidente Mnangagwa disse que o Zimbabwe está agora aberto para os investimentos e disposto a desempenhar um papel mais activo.