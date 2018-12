Mundo

Líder da oposição minimiza vitória de May na moção de censura

O líder da oposição britânica, o trabalhista Jeremy Corbyn, disse ontem que a vitória da primeira-ministra na moção de censura do Partido Conservador “não muda nada.”

Theresa May superou censura no Partido Conservador

Fotografia: DR

Theresa May venceu, quarta-feira à noite, com 200 votos a favor e 117 contra, uma moção de censura interna, convocada por deputados conservadores descontentes com o acordo de “Brexit” por ela negociado com Bruxelas para a afastar da liderança do partido.

“Agora, ela terá na mesma de submeter o seu acordo atamancado à aprovação do Parlamento na próxima semana”, escreveu Jeremy Corbyn na rede social Twitter.

“Theresa May perdeu a maioria no Parlamento, o seu Governo está um caos e ela não consegue apresentar um acordo de 'Brexit' que funcione para o país e ponha o emprego e a economia em primeiro lugar”, sustentou o líder da oposição.

O voto de quarta-feira foi desencadeado após pelo menos 48 deputados conservadores terem escrito a Brady a retirar a confiança à primeira-ministra por discordarem do acordo negociado com Bruxelas para a saída do Reino Unido da União Europeia.

May tem agora o desafio de conseguir aprovar o documento, cujo voto previsto para terça-feira foi adiado na véspera perante a perspectiva de rejeição e com a promessa de conseguir dos líderes europeus garantias adicionais sobre a condição provisória da solução 'backstop' para a fronteira da Irlanda do Norte. Se o texto do acordo for aprovado, segue-se uma saída ordeira da UE, mas, se for chumbado, o Governo terá 21 dias para indicar o que pretende fazer e pode ter de avaliar algumas alternativas, como o modelo da Noruega, que tem acesso ao mercado único sem ser membro da UE - uma solução que poderia ter o apoio da maioria dos deputados.

May disse na segunda-feira que o seu Governo “acelerou os preparativos” para a ausência de acordo, temida especialmente pelos empresários e instituições.