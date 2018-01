Mundo

Líder da oposição morre em queda de helicóptero

O líder da oposição do Zimbabwe, Roy Bennett, e outras quatro pessoas, incluindo a esposa, morreram após a queda do helicóptero em que viajavam no Novo México (Estados Unidos), informaram ontem as autoridades norte-americanas.

Bennett, um agricultor de 60 anos, era dirigente do Movimento pela Mudança Democrática do ex-primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, partido pelo qual foi eleito deputado em 2000.

Exilado na África do Sul desde 2010 após ter cumprido pena, Bennett estava nos EUA para passar alguns dias com amigos num rancho do empresário texano Charles Burnett III. Um porta-voz do MDC considerou “trágico” o desaparecimento de Bennett, um homem branco que falava fluentemente shona e despertou por diversas vezes a fúria do ex-Presidente Mugabe.