Líder da Renamo está na Gorongosa para facilitar o desarmamento

Renamo, Manuel Bissopo, disse que o líder interino do partido, Ossufo Quitine, está a viver na serra da Gorongosa, centro de Moçambique, para assegurar o cumprimento do cessar-fogo por parte dos guerrilheiros da organização.

Fotografia: DR

Manuel Bissopo reiterou o compromisso da Renamo com a manutenção da paz em Moçambique, durante um comício realizado domingo no distrito de Nacala, província de Nampula, norte do país. “O general Ossufo Momade fixou residência na serra da Gorongosa, junto do estado-maior-general” do partido, tendo sido esta a forma que “a Renamo encontrou para garantir que toda a trégua seja respeitada”, declarou Manuel Bissopo.

A presença de Ossufo Momade em Gorongosa, prosseguiu, é uma garantia de que a Renamo quer contribuir para o fim do sofrimento do povo moçambicano, acrescentou. “É uma obediência total às ordens deixadas pelo presidente Afonso Dlakama.