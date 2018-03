Mundo

Líder das Maurícias recusa deixar o poder

Victor Carvalho

A Presidente das Ilhas Maurícias, Ameenah Gurib-Fakim, que na semana passada anunciou que se ia demitir, veio agora a público dizer que recusa abandonar o poder e negou as acusações de ligação a um escândalo financeiro que envolve também uma organização não governamental financiada pelo empresário angolano Álvaro Sobrinho.

Presidente Ameenah Gurib-Fakim nega ligação a escândalo

Fotografia: DR

Um comunicado emitido pelo gabinete de Gurib-Fakim, revela que a Presidente pode provar que não tem qualquer envolvimento no escândalo financeiro de que é acusada e que, por isso, “rejeita qualquer possibilidade de demissão”.

A única mulher que actualmente ocupa a presidência de um país africano sublinhou que vai accionar a Justiça para se defender das acusações “caluniosas” .

O caso foi revelado há duas semanas pelo jornal “Express”, que publicou documentos bancários que mostram que Gurib-Fakim utilizou um cartão de crédito de uma ONG para fazer compras no estrangeiro no valor de pelo menos 25 mil euros.

O jornal referia que a ONG é o Planet Earth Institute, financiada por Álvaro Sobrinho. Quando o escândalo rebentou, a oposição avançou com uma moção de censura contra a Presidente, insuficiente para a derrubar uma vez que está em minoria no Parlamento.

Uma fonte do gabinete de Ameenah Gurib-Fakim, mencionada pela imprensa, revelou que a utilização do cartão foi um “simples acidente” e que a totalidade do valor gasto já foi reposto pela própria Chefe de Estado.

A mesma fonte esclareceu que a Presidente, uma renomada bióloga, possui um cartão de crédito pessoal emitido pelo mesmo banco de que é cliente a ONG e que se enganou quando o utilizou para efectuar os pagamentos.