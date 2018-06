Mundo

Líder do grupo Estado Islâmico condenado à morte

Um tribunal da Indonésia condenou ontem à pena de morte o alegado líder do grupo extremista Estado Islâmico na Indonésia, Aman Abdurrahman, acusado de ordenar ataques a partir da prisão, incluindo um atentado suicida em 2016.

Líder do grupo extremista acusado de ordenar ataques

Fotografia: DR

A leitura da sentença, em Jacarta, foi acompanhada com uma forte presença policial e aconteceu num clima de tensão, após vários ataques reivindicados pelo grupo extremista no último mês.

Abdurrahman, que se recusou a reconhecer a autoridade do tribunal, por ser secular e não reconhecer a lei Sharia (leis fundadas na religião e baseadas nas escrituras sagradas), ajoelhou-se e beijou o chão enquanto os cinco juízes anunciavam a sentença.

Este tribunal considerou verdadeira a acusação da Procuradoria Geral, que denunciou o religioso como o principal tradutor indonésio da propaganda do Estado Islâmico e líder da Jemaah Anshourut Haulah, uma rede de quase duas dezenas de grupos extremistas, formados em 2015.

Entre os ataques ordenados por Aman Abdurrahman, destaca-se um atentado suicida na capital do país, Jacarta, em Janeiro de 2016, que resultou na morte de quatro civis e quatro atacantes.

De acordo com a Procuradoria Geral, o religioso, através da sua cela na prisão, “conseguiu espalhar o radicalismo e comunicar com os seus partidários através de visitas e video-chamadas.”

Atentados suicidas, em Maio, em Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, mataram 26 pessoas, incluindo 13 agressores. Duas famílias realizaram os ataques, em que participaram crianças de sete anos. Estes ataques, a três igrejas cristãs, são os mais mortíferos na Indonésia desde os atentados de 2005 em Bali, nos quais morreram 20 pessoas e mais de 100 ficaram feridas.

Abdurrahman foi condenado à prisão em 2004, depois de uma bomba que explodiu prematuramente numa casa em Java Ocidental e, novamente, em 2011 por ter contribuído para a construção de um campo de treino rebelde numa área montanhosa da província de Aceh.