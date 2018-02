Líder do Hamas aborda economia

População aplaude obras nas vias de acesso à região

A população do município do Andulo, 130 quilómetros a norte da cidade do Cuito, capital da província do Bié, está satisfeita com a colocação de asfalto nos troços Andulo/ Nharêa e Calussinga/Mungo/Bailundo, na Estrada Nacional 360, na via que liga as províncias do Bié ao Huambo.