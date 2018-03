líder do principal partido da Serra Leoa venceu a primeira volta das eleições presidenciais com 43,3 por cento dos votos.

Legislativas na Guiné-Bissau são apontadas para 18 de Novembro

Apesar da prolongada crise política existente na Guiné-Bissau, e da inexistência de um governo em plenas funções, não cessam os esforços no sentido de que o país retome a sua normalidade constitucional, nomeadamente respeitando o calendário eleitoral.

Nesse sentido, dando cumprimento aquilo que são as suas obrigações legais, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) enviou uma proposta ao Presidente José Mário Vaz onde aponta a data de 18 de Novembro como referência para a realização das Legislativas.

Nessa proposta e de acordo com a imprensa local, está também o cronograma de actividades que terão que ser desenvolvidas até essa data, caso o Presidente a aprove.

Deste modo compete a José Mário Vaz, através de decreto presidencial, aprovar a proposta da CNE ou fixar uma outra data para a realização das eleições legislativas.

Entre as tarefas que entretanto terão que ser cumpridas, está a actualização dos cadernos eleitorais e a definição e respectivo mapeamento dos locais onde serão colocadas as assembleias de voto.

De acordo com a lei eleitoral da Guiné-Bissau, a actualização dos cadernos eleitorais deverá decorrer no espaço de 60 dias no interior do país e ao longo de 30 dias junto da comunidade residente no exterior, para ser depois anunciada através de editais que terão que estar expostos até 30 dias antes da realização das eleições.

Em desenvolvimento...