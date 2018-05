Mundo

Líder político das Farc apela à reconciliação

O líder do partido colombiano FARC, Rodrigo Londoño, conhecido na época de guerrilheiro como “Timochenko”, fez um apelo à reconciliação entre os colombianos, momentos após votar ontem nas eleições presidenciais do país, a primeira em que participa.

Rodrigo Londoño votou pela primeira vez nas presidenciais

Fotografia: DR

“Estamos a viver hoje um momento muito especial, o convite é para que todo o mundo exerça este direito. Façamos deste dia um dia de reconciliação entre todos os colombianos”, disse aos jornalistas o líder do partido Força Alternativa Revolucionária do Comum (FARC), que nestas, as suas primeiras eleições sem armas, não apresentaram candidato.

Londoño, de 59 anos, confessou que se sentiu nervoso e foi tomado pela emoção na sua primeira votação presidencial, por isso que temia errar ao marcar o seu voto.

Questionado sobre se tem medo de que um novo Presidente possa alterar o acordo de paz, afirmou que “toda a mudança traz temor”, mas acrescentou que “é preciso criar expectativas”.

“Acredito que a Colômbia quer transitar pelo caminho da paz e reconciliação para construir a paz. Acredito que a grande maioria está aqui por isso e tenho certeza que vamos nos expressar dessa forma”, concluiu Londoño.

Mais de 36,2 milhões de colombianos foram chamados às urnas para escolher o sucessor de Juan Manuel Santos, que será Presidente do país entre 2018 e 2022.

O candidato de direita Iván Duque foi apontado como favorito em todas as pesquisas à frente do esquerdista Gustavo Petro, do movimento a Colômbia Humana, e do candidato de centro-esquerda Sergio Fajardo.

Também são candidatos Germán Vargas Lleras, do movimento de centro-direita Melhor Vargas Lleras, Humberto de la Calle, do Partido Liberal, e o pastor evangélico Jorge Antonio Trujillo, de Todos Somos a Colômbia.

Se nenhum dos candidatos obtiver a metade mais um dos votos, como indicavam as pesquisas, a Presidência será definida numa segunda volta, marcada para 17 de Junho. Até à hora do fecho dessa edição, não estava disponível qualquer informação sobre resultados preliminares da votação.