Mundo

Líder rebelde morto em ataque na RD Congo

O Exército ugandês assegurou na quarta-feira, em Kampala, que o chefe de operações do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas (ADF), Muhammad Kayiira, morreu em combate na República Democrática do Congo (RDC).

Fotografia: STR | AFP

O porta-voz militar ugandês, brigadeiro Richard Karimere, declarou que o chefe das ADF morreu após um ataque frustrado do seu grupo,

na segunda-feira, contra um posto militar na cidade de Beni, na província congolesa do Kivu Norte.

“Saudamos as tropas das Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC) pela sua vitória contra os terroristas das ADF, que haviam atacado a sua posição”, expressou Richard Karimere, segundo a agência Prensa Latina.

O militar adiantou que a morte do dirigente das ADF debilitou fortemente o grupo e reiterou que as FARDC podem contar com o apoio das Forças de Defesa do Povo do Uganda “na sua luta contra uma ameaça regional tão comum”. A rebelião das ADF começou em 1995 no Uganda, tendo-se intensificado em 2013, tendo resultado em milhares de mortos nas zonas fronteiriças, passando a ser considerado um grupo terrorista pelos Governos de ambos os países.

As tropas congolesas lançaram no mês passado uma ofensiva militar em Beni contra o contingente armado rebelde, acusado de ter realizado um ataque que matou vários efectivos de paz da ONU em Dezembro de 2017.