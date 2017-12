Mundo

Líder togolês quer decisão consensual

O Presidente togolês e presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Faure Gnassingbé, defendeu no início desta semana uma “decisão consensual” sobre a reivindicação de um regresso à Constituição de 1992, no quadro de um diálogo político inter-togolês, entre a maioria presidencial e a oposição.

Ao falar durante a sua visita de amizade e de trabalho à Costa do Marfim, Faure Gnassingbé declarou, após uma reunião à porta fechada, em Abidjan, com o seu homólogo ivoiriense, Alassane Ouattara, que o diálogo no seu país está em preparação com os partidos da oposição.

“Qualquer que seja a situação, quaisquer que sejam as evoluções, tudo deve terminar pelo diálogo. Este diálogo está em curso de preparação. Para dialogar, é preciso ser dois, a minha única voz não basta. As consultas estão em curso. Penso que daqui a algumas semanas, o diálogo poderá decorrer”, garantiu o Presidente Faure Gnassgingbé.

Sobre a questão do regresso à Constituição de 1992 reclamado pela oposição togolesa, o Presidente togolês disse que cada protagonista fará prevalecer os seus argumentos durante as discussões e que a decisão deverá ser consensual.

Por seu turno, o Presidente Ouattara desejou a manutenção da paz no Togo.

“Estamos confiantes. Desejamos a paz no Togo. Consideramos que a paz na sub-região é algo indispensável para o desenvolvimento económico e social”, disse o Presidente Ouattara.