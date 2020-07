Mundo

Líderes admitem sanções para violador do embargo

França, Alemanha e Itália admitiram, ontem, utilizar um mecanismo de sanções para fazer cumprir o embargo que impede o envio de armas e mercenários para a Líbia. Países como a Turquia e a Rússia são acusados de reforçar as facções em luta e a alimentar o conflito no país.

Presidente da Turquia é acusado de intervir militarmente na Líbia a favor do Governo reconhecido pela comunidade internacional

Fotografia: DR

Numa declaração conjunta, o Presidente francês, Emmanuel Mácron, a chanceler alemã, Ângela Merkel, e o presidente do Conselho italiano, Giuseppe Conte, pediram, sem citar nomes, “a todos os actores estrangeiros que ponham fim às crescentes ingerências e respeitem plenamente o embargo de armas estabelecido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas”.

Os três líderes europeus, reunidos no fim-de-semana, em Bruxelas, com os restantes dirigentes da União Europeia, disseram estar “determinados” em garantir a eficácia da operação naval “Irini” da União Europeia para que se cumpra esse embargo, para evitar “qualquer escalada”.

Essa determinação dos três governantes inclui “um recurso eventual a fortes sanções se as violações do embargo por mar, terra e ar continuarem”.

Os três dirigentes disseram aguardar com expectativa as propostas do alto representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell.

Afirmaram, por outro lado, estar preocupados com o aumento das tensões militares na Líbia e com o risco de “uma escalada regional”, e apelaram a todas as partes envolvidas no conflito e aos seus “apoios estrangeiros” que cessem “imediatamente” os combates.

Além de apoiarem a acção da ONU no quadro das negociações do chamado Comité 5+5, instaram este grupo a “explorar todas as acções para reduzir as tensões”, incluindo “uma eventual desmilitarização de certas regiões”.

E insistiram que é preciso que o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, nomeie rapidamente um representante especial para a Líbia.

No dia 10 de Junho, ocorreu um incidente entre uma fragata francesa que tentava controlar navios turcos suspeitos de violarem o embargo e de transportarem carga proibida para a Líbia e um navio de guerra turco que os protegia.

No final de Março, a União Europeia anunciou o lançamento da operação “Irini” no Mediterrâneo, destinada a garantir a implementação do embargo de armas à Líbia, decretado pelas Nações Unidas, através de meios aéreos, marítimos e por satélite.

A decisão de lançar a operação militar ‘Irini’ - palavra grega para “paz” - havia sido acordada a nível político pelos chefes da diplomacia dos 27 em 17 de Fevereiro e foi adoptada em 31 de Março pelo Conselho Europeu, entrando em vigor a 1 de Abril, anunciou, na altura, Josep Borrell.

A Turquia é acusada, também, de intervir de modo decisivo na Líbia nas últimas semanas, ao fornecer suporte aéreo, armas e tropas provenientes da Síria para auxiliar o Governo reconhecido internacionalmente, com sede em Tripoli, capital da Líbia, a repelir a ofensiva de Khalifa Haftar sobre a cidade, após um ano de impasse.

Haftar recebe apoio dos Emirados Árabes Unidos, Egipto e Rússia, também acusados de romper o embargo da ONU.

O Governo em Tripoli moveu combatentes para perto dos limites de Sirte, acesso estratégico a um dos principais terminais de petróleo da Líbia. Tripoli afirma ter planos para reocupar a cidade das forças de Haftar. A França enfrenta críticas pela ambiguidade em relação a Haftar. Anteriormente, o Governo francês concedeu apoio ao general renegado durante a luta contra militantes islâmicos.

No encontro deste fim-de-semana, as três grandes potências ameaçaram sanções, pela primeira vez, pelo receios de uma nova escalada militar.

Diplomatas e analistas argumentaram que a União Europeia pode considerar, ainda, impor sanções sobre indivíduos de ambos os lados do conflito líbio.