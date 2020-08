Mundo

Líderes da CEDEAO dão ultimato à Junta

Os Chefes de Estado da África Ocidental (CEDEAO), reunidos, sexta-feira, em cimeira extraordinária virtual, instaram à Junta militar no poder, no Mali, a iniciar imediatamente uma transição civil, e formar um Governo encarregue de preparar as eleições legislativas e presidenciais em 12 meses.

Fotografia: DR

“A Junta recusa-se a regressar às casernas numa altura em que o país está em guerra contra os grupos jihadistas, o que exige ao Exército que se concentre na sua missão tradicional, ainda mais numa altura em que o inimigo se arma”, declarou o Presidente nigerino Mahamadou Issoufou.

A principal condição para se levantar as sanções contra o Mali tem que ver com a nomeação de um civil credível que deve assegurar a transição.

A Junta libertou, primeiro, os membros do antigo Governo, seguindo-se, quinta-feira, a libertação do Presidente deposto Ibrahim Boubacar Keïta, do Primeiro-Ministro Boubou Cissé e do presidente da Assembleia Nacional, Moussa Timbine.