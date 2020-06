Mundo

Líderes da Somália retomam negociações para reunificação

Os líderes da Somália e da região semi-autónoma, cuja independência não é reconhecida internacionalmente, retomaram, ontem, o diálogo no Djibuti, para tentar melhorar as relações e promover a estabilidade do país.

Líderes somalis podem reunificar o país dividido geografiamente

Fotografia: DR

“O retomar das negociações é uma ilustração perfeita da contínua determinação dos líderes da região de resolver as diferenças através do diálogo”, disse Ismail Omar Guelleh, Presidente do Djibuti e anfitrião desta reunião através da conta no Twitter, noticiou a agência de notícias Efe.

Na reunião em Djibuti, participam os Presidentes da Somália, Mohamed Farmajoo, e o homólogo da Somalilândia, Muse Bihi Abdi, além do Primeiro-Ministro etíope e Prémio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, que participa como convidado e mediador.

“Chega um momento na vida de um líder em que as pessoas presentes na sala têm de tomar decisões que vão ajudar a maioria do seu povo e que farão o melhor para a maioria da população. Essa coragem política é pedida ho-je, e creio que estão à altura “, afirmou o Presidente do Djibuti no discurso de abertura das negociações.

A Somalilândia, região semi-autónoma da Somália, esteve sob domínio britânico até 1960 e tem a sua própria Constituição, moeda e Governo, mas a sua independência nunca foi reconhecida internacionalmente.

A região declarou a separação da Somália em 1991, ano em que foi derrubado Mohamed Siad Barre, o que provocou a crise governativa, levando a um conflito armado entre os senhores da guerra e milícias islâmicas radicais.