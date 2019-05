Mundo

Líderes da UE escolhem dirigentes comunitários

Os Chefes de Estado e Governo da União Europeia reuniram ontem, em Bruxelas, num jantar de trabalho informal, para começar a discutir as nomeações para os mais altos cargos institucionais comunitários, na sequência das eleições europeiasque terminaram no domingo.

Debates para a escolha de futuros dirigentes comunitários tiveram início ontem em Bruxelas

Fotografia: DR

A reunião teve lugar a menos de 48 horas, após o encerramento das urnas e é um sinal de que o objectivo é chegar o mais cedo possível, no próximo mês, a um compromisso sobre quem vai liderar nos próximos anos as instituições europeias, como explicou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, cujo posto é um dos que vai “mudar de mãos”, na sequência do escrutínio comunitário.

Antes da cimeira de Chefes de Estado e de Governo, teve lugar, no período da manhã, no Parlamento Europeu, uma reunião da Conferência de Presidentes, que juntou os líderes parlamentares de todos os grupos políticos para análise dos resultados do sufrágio, que ditou o fim da hegemonia (maioria absoluta) de Partido Popular Europeu e Socialistas na Assembleia.

Nas negociações que se antecipam complexas, dada a maior fragmentação do Parlamento Europeu — que vai exigir novas alianças –, a grande dúvida reside na “adesão” do Conselho Europeu ao modelo ‘Spitzenkandidat’, e saber se efectivamente os líderes europeus vão propor à Presidência da Comissão Europeia, um dos candidatos principais apresentados pelas diferentes famílias políticas nas eleições deste ano.

