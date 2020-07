Mundo

Líderes dos protestos no Mali colocados em liberdade

Os líderes da manifestação que exigiu uma mudança política no Mali, detidos durante o fim de semana, já foram libertados, confirmaram, ontem, os seus advogados, citados pela AFP. No total, cerca de 20 opositores ao Governo do Mali e líderes do movimento responsável pelos protestos foram detidos, na sexta-feira.

Fotografia: DR

Os representantes da União Africana, Comunidade dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia (UE) no Mali pediram a libertação dos detidos, através de uma declaração conjunta. Estas organizações enfatizaram a necessidade de um diálogo entre o Governo e os manifestantes, após três dias de violência, que provocaram a morte a pelo menos 11 pessoas, causando também dezenas de feridos.



A comunidade internacional manifestou “profunda” preocupação com a evolução da situação no Mali, depois da manifestação de 10 deste mês, exigindo a demissão do Presidente Brahim Boubacar Kéita, acusado de “má governação” e “má gestão” da crise multiforme no país. A inquietação foi expressa pelos representantes da comunidade internacional no Mali, depois da manifestação organizada pelo Movimento de 5 de Junho, Coligação das Forças Patrióticas (M5-RFP).



Num comunicado de im-prensa transmitido à Panapress, em Bamako, estas organizações lamentam que edifícios públicos e privados sejam visados pela violência que causou perda de vidas humanas, numerosos feridos e deterioração de bens do Estado e particulares.

Os representantes destas organizações apresentaram as condolências às famílias enlutadas, desejam rápidas melhoras aos feridos e condenaram qualquer forma de violência como meio de resolver a crise.

“Convidamos as partes à contenção e a priorizarem o diálogo”, prosseguiram.