Líderes procuram reforçar o futuro da Aliança Militar

A reunião dos líderes da OTAN arrancou, ontem, num hotel de Watford, Noroeste de Londres, Reino Unido, com o compromisso de “reforçar o futuro” de uma aliança que se prolonga há 70 anos.

Aliança Atlântica reafirma estratégia para a luta contra o terrorismo à escala global

Fotografia: DR

“Sejam quais forem as nossas diferenças, seguiremos unidos em torno da nossa tarefa central: defendermo-nos uns aos outros”, afirmou o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na abertura dos trabalhos.

Para o político norueguês, a organização está a celebrar os 70 anos da “aliança com mais êxito da história” e que soube acompanhar as mudanças do mundo ao longo das últimas décadas.

Na abertura dos trabalhos, Stoltenberg recordou que recentemente a OTAN implementou o aumento no sector da Defesa, acelerou as medidas na luta contra o terrorismo e aumentou os gastos nos aspectos defensivos, entre outros.

Stoltenberg ressaltou que a Aliança Atlântica continua a ser a “única plataforma onde a América e a Europa decidem e adoptam decisões juntos”. “Com a finalidade de proteger milhões de pessoas, não importando quais são as diferenças, vamos continuar unidos na nossa tarefa principal”, acrescentou.

O secretário-geral da Aliança concluiu a declaração com a frase; “para nos defendermos uns aos outros: um por todos, todos por um”.

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, ressaltou a “solidez férrea no compromisso com a OTAN”, 70 anos depois da fundação.

“O facto de vivermos hoje em paz, demonstra a simples premissa de que é feito o coração desta aliança. De que enquanto permanecermos juntos, ninguém pode derrotar-nos e ninguém poderá começar uma guerra”, disse o líder conservador britânico.

Apoio ao Báltico

O secretário-geral da OTAN disse confiar numa solução sobre a polémica provocada pela Turquia, que faz depender o apoio estratégico de defesa aos países bálticos do reconhecimento dos curdos como “terroristas”. “Tenho confiança de que vamos encontrar uma solução sobre o assunto relacionado com a actualização dos planos de defesa”, disse Stoltenberg aos jornalistas antes do início dos trabalhos da Cimeira.

O secretário-geral da OTAN disse que abordou a questão na terça-feira à noite com o Chefe de Estado turco, Recept Tayyip Erdogan.

Ergodan disse que se opunha aos planos da Aliança Atlântica para a defesa dos países bálticos: Lituânia, Letónia, Estónia e Polónia, face a uma possível ameaça pela Rússia.

Para Erdogan, a luta da Turquia contra o terrorismo deve ser apoiada no quadro da nova estratégia aliada, referindo-se directamente ao combate às forças curdas no Nordeste da Síria.

“Temos planos para defender juntos todos os aliados, incluindo os bálticos e a Polónia. Não temos apenas planos, mas também forças”, disse Stoltenberg aos jornalistas, reforçando as novas medidas que considera estratégicas para o Báltico.