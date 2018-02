Mundo

Líderes sob sanções proibidos de viajar

A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) avisou quinta-feira que os líderes guineenses que impedem a concretização do Acordo de Conacri terão as contas bancárias bloqueadas e serão proibidos de viajar para fora do país.

Domingos Simões critica “insistência” de Mário Vaz

Fotografia: AFP

As sanções entraram já em vigor e serão efectivas, afirmou o presidente da Comissão da CEDEAO, Marcel de Souza, no final de uma visita à Guiné-Bissau, sem contudo revelar os nomes das entidades visadas.

A missão, liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, Robert Dussey, concluiu que não houve avanços na implementação do Acordo de Conacri, já que não foi nomeada uma figura de consenso para primeiro-ministro, pelo que a CEDEAO irá aplicar sanções às entidades e instituição que dificultam o entendimento. A decisão da organização regional surgiu depois da nomeação, pelo Chefe de Estado guineense, de Artur Silva para o cargo de primeiro-ministro do país.

Marcel de Souza explicou que as sanções são aquelas previstas no texto do acordo, nomeadamente a proibição de viajar para o estrangeiro, o bloqueio de contas bancárias e ainda a expulsão daqueles que se encontrarem no estrangeiro.

“A lista (dos visados) será apresentada brevemente, mas as sanções contarão a partir de hoje”, adiantou o responsável que acrescentou que os castigos não abrangem apenas os signatários do Acordo de Conacri.

Assinaram o referido documento, em Outubro de 2016, os cinco partidos com assento parlamentar, o líder do Parlamento e o Governo.

O presidente da comissão da CEDEAO esclareceu que outras entidades também poderão ser sancionadas.

O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, condenou quinta-feira, em Bissau, a nomeação de Artur Silva para primeiro-ministro do país, por não ter sido uma indicação acordada .