Líderes da União Europeia aprovam acordo para “Brexit”

Os Chefes de Estado e de Governo dos 27 países da União Europeia deram o aval ao projecto de acordo da saída do Reino Unido da União Europeia, anunciou Donald Tusk na cimeira extraordinária que se realizou ontem em Bruxelas.

Chefes de Estado e de Governo do bloco reuniram-se em conselho extraordinário, em Bruxelas

De acordo com a BBC, o presidente do Conselho Europeu já havia afirmado no sábado que o acordo seria aprovado depois de ter terminado o “imbróglio” de Gibraltar. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, também havia adiantado aos jornalistas, à chegada à cimeira, que o seu país daria luz verde à saída do Reino Unido da União Europeia.

Recorde-se que já era esperado que este acordo histórico de separação fosse endossado sem percalços, bem como a declaração política que estipula os parâmetros da relação futura entre as partes. O passo seguinte é que o documento seja também aprovado pelo Parlamento do Reino Unido, uma decisão que não se prevê que seja tão unânime.

Estima-se que o Reino Unido deixe o bloco comunitário a 29 de Março de 2019, sendo que o Parlamento britânico deve votar o acordo no início de Dezembro, mas a aprovação não está de forma alguma garantida, com os trabalhistas, os liberais democratas, o Scottish National Party, o Democratic Unionist Party e muitos deputados conservadores dispostos a votar contra.

A primeira-ministra Theresa May tem vindo a apelar à aprovação do documento, argumentando que este é o melhor acordo que poderia honrar o resultado do referendo do “Brexit”. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, recordou que o acordo para o “Brexit” é “o melhor possível”. “Eu votaria a favor deste acordo porque este é o melhor acordo possível”, disse Juncker em declarações à entrada para a reunião.

“É um dia triste, ver um país como o Reino Unido sair da União Europeia não é um momento de jubilação, mas sim de grande tristeza, uma tragédia, e temos que fazer tudo para que este divórcio deva ser tão amigável quanto possível”, referiu ainda.

Questionado sobre um eventual “chumbo” do texto pelo Parlamento britânico, o líder do executivo comunitário reiterou que “o acordo é este, é o único acordo possível e a UE não vai alterar a sua posição”.

Os Chefes de Estado e de Governo dos 27 reuniram-se ontem em Bruxelas para validar o projecto do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e a declaração política da relação futura pós-“Brexit”.



Macron alerta

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu ontem que o “Brexit” é a prova de que a União Europeia é frágil e que precisa de ser refundada, em declarações à chegada do Conselho Europeu em Bruxelas.

“Este Conselho Europeu é uma etapa importante. Devemos daqui retirar todas as ilações. O “Brexit” demonstra que a nossa UE tem uma componente de fragilidade (...) e que precisa de ser profundamente refundada”, sustentou.

“O acordo que foi alcançado, em respeito pela vontade demonstrada pelo povo britânico, é na minha opinião um bom acordo, e eu apoio-o. Desejo que possamos abordar também a relação futura com o Reino Unido, uma relação que ainda terá de ser definida, e que será trabalhada nos próximos meses, espero eu que com o mesmo método”, salientou.

Embora assuma que é “evidente” que o Reino Unido continuará a desempenhar um papel importante no panorama europeu, o Presidente francês insistiu que a relação futura entre o bloco comunitário e Londres tem que salvaguardar dois pontos essenciais.

"O primeiro é que haja regras de concorrência que permitam proteger os nossos interesses em todos os sectores, particularmente no âmbito ambiental.

O segundo é a questão da pesca e do acesso mútuo às águas. Que os nossos pescadores estejam bem protegidos deve ser uma prioridade na negociação da relação futura, e isso ficará bem presente no quadro das conclusões deste Conselho", enumerou.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, garantiu, sábado,numa carta aos cidadãos do país que o acordo do “Brexit” tem em conta os interesses comuns e de toda a nação.