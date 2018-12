Mundo

Líderes mundiais apelam a acções decisivas e urgentes

A secretária executiva das Nações Unidas para a Mudança do Clima alertou ontem que os impactos das alterações climáticas “nunca foram tão graves” e devem levar a comunidade internacional a “fazer muito mais” para contrariar a situação.

Efeitos das alterações climáticas são desastrosas

Fotografia: DR

No primeiro dia da 24ª conferência da ONU para o clima (COP24), que decorre na cidade polaca de Katowice (Polónia), Patrícia Espinosa estimou que este ano seja “um dos quatro mais quentes alguma vez registados”.

“As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera estão num nível elevado e as emissões continuam a subir”, acrescentou a responsável, sublinhando que os “impactos das alterações climáticas nunca foram tão grandes”.

As alterações estão a atingir “comunidades em todo o planeta” e as “vítimas, destruição e sofrimento” estão a “tornar o trabalho mais urgente”, realçou.

O presidente da COP24, Michal Kurtyka, instou a comunidade internacional a “imbuir de vida e conteúdo” o Acordo de Paris de 2015 para limitar a dois graus centígrados o aquecimento global.

Numa conferência de imprensa, no primeiro dia da cimeira que reúne cerca de 30 mil pessoas, Kurtyka sublinhou que a reunião na Polónia vai definir e articular o acordado em Paris.

“Não devemos esquecer as razões pelas quais aqui estamos. Estamos para articular a acção global contra as alterações climáticas. Nenhum Governo sozinho pode resolver este problema. É altura de imbuir de vida e conteúdo o Acordo de Paris”, defendeu.

Representantes dos líderes mundiais que participam na cimeira apelaram aos “governos de todo o mundo” a tomarem “acções decisivas” destinadas a enfrentar a “ameaça urgente” do aquecimento global.

O apelo foi feito na cerimónia que marcou o início da cimeira pelos presidentes dos últimos quatro encontros mundias sobre o clima, concretamente o ex-ministro peruano do Meio Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal (responsável pela COP20), ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da França, Laurent Fabius (COP21), o ministro marroquino dos Negócios Estrangeiros, Salaheddine Mezouar (COP22) e o primeiro-ministro das Ilhas Fidji, Frank Bainimarama (COP23).

Na cerimónia, Frank Bainimarama passou o mandato ao secretário de Estado da Energia da Polónia, Michal Kurtyka, que presidirá à 24.ª conferência da ONU para o clima (COP24), em Katowice.

“O mundo está numa encruzilhada e a acção decisiva nos próximos dois anos é crucial para enfrentar estas ameaças urgentes”, disseram os líderes, na nota, em referência aos efeitos das alterações climáticas.

A nota tem como objectivo enviar uma “mensagem inequívoca” a todos os países para a redução das emissões de dióxido de carbono e acelerar a transformação da energia das economias para abandonar completamente os poluentes de combustíveis fósseis.

“Que aquilo que os ministros e outros líderes disserem e fizerem em Katowice na COP24 ajude a determinar os esforços dos próximos anos. Qualquer atraso só tornará mais difícil enfrentar a resposta à mudança climática”, alertaram.

Os primeiros encontros da 24ª Conferência das Partes (COP24) da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas começaram ontem, mas a cerimónia oficial de abertura inicia-se apenas hoje.

A conferência junta os representantes das partes da UNFCCC e é organizada pela Polónia pela terceira vez. A propósito do início da COP24 realiza-se hoje, em Bruxelas, uma marcha pelo clima.