Mundo

Líderes mundiais recordam George Bush

O ex-Presidente norte-americano, Bill Clinton, destacou ontem a “decência inata e genuína” de George Bush, considerando que o ex-Chefe de Estado vai ser lembrado pela longa vida de serviço ao país.

George Bush foi um dos precursores do fim da Guerra Fria

Fotografia: DR

George Bush pai morreu sexta-feira no Texas aos 94 anos de idade. Na declaração, Clinton disse que vai ficar “para sempre grato” pela amizade que construiu com o homem que destituiu da Casa Branca após apenas um mandato. Clinton, que venceu a George Bush nas eleições presidenciais de 1992, qualificou como raro o longo período de serviço público de George Bush, lembrando a sua carreira militar, no Congresso, nas Nações Unidas, na agência de informações norte-americana (CIA) e depois como vice-Presidente e como Presidente.

O Irão noticiou a morte de Bush descrevendo-o como mais um dos Chefes de Estado norte-americanos que “desejavam ver o colapso da República Islâmica”.

O Irão sempre manteve Bush sob suspeição, apesar do seu discurso de que “boa vontade gera boa vontade”.

Já o Koweit emitiu as condolências pela morte do ex-Presidente norte-americano, que liderou a Guerra do Golfo de 1991, que libertou a pequena nação petrolífera da invasão do Iraque.

O antigo líder soviético Mikhail Gorbachev, que trabalhou estreitamente com Bush na solução que conduziu ao final da Guerra Fria em finais dos anos de 1980, início dos anos de 1990, elogiou o ex-Presidente pelas suas habilidades como político e o seu carácter pessoal.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, e o antigo chefe de Governo do Reino Unido, John Major, referiram-se a George H. W. Bush como “um grande estadista e um verdadeiro amigo” do Reino Unido cujo compromisso com o serviço público “era o fio condutor da sua vida e um exemplo para todos”.

“Na condução para um fim pacífico da Guerra Fria, fez o mundo um lugar mais seguro para as gerações vindouras”, declarou Theresa May.

Para Macron, Presidente de França, George H. W. Bush “era um grande líder e um firme apoiante da aliança com a Europa”. O Presidente russo, Vladimir Putin, elogiou a figura e a “sabedoria política” do ex-Presidente norte-americano George Bush, num telegrama de condolências. Bush era o patriarca de uma dinastia política que inclui o filho George W. Bush, que foi também Presidente, outro como governador, John Ellis Bush (que chegou a ser candidato nas primárias republicanas à Presidência dos Estados Unidos.