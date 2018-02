Mundo

Líderes pró-independência apresentam recurso na ONU

Os advogados de três líderes independentistas catalães anunciaram ontem, em Londres, a apresentação de um recurso junto do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária, apesar das decisões desse organismo não serem vinculativas.

Governo espanhol exige que Carles Puigdemont deixe a Bélgica e apresente-se à Justiça

Fotografia: Emmanuel Dunand| AFP



Buscamos “a reafirmação por parte da ONU de que os Governos não podem reprimir a dissidência política por meio da detenção arbitrária”, disse Ben Emmerson, advogado de dois dirigentes de associações independentistas, Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, e de Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do Governo catalão.

“A Espanha deve libertar estes homens”, acrescentou Emmerson, um conhecido advogado de direitos humanos que integra a equipa de defesa dos três dirigentes separatistas.

Este advogado britânico liderou os esforços pela investigação do caso do assassinato em Londres, com polónio, do ex-espião russo Andrei Litvinenko, em representação da esposa deste, Marina.

“A detenção pela Espanha é uma afronta aos direitos humanos, elaborada para evitar que cumpram com o seu papel de representantes políticos do povo catalão”, disse ainda.

Sánchez e Cuixart estão presos desde meados de Ou­tubro por causa de um protesto diante de instalações do Go­verno catalão que eram revistadas pela polícia. Durante a manifestação, veículos das forças de segurança foram danificados.

Junqueras foi preso no início de Novembro após a proclamação unilateral de independência do Parlamento catalão, que não chegou a ser concretizada e na qual a justiça atribuiu a ele um papel chave como vice-presidente regional.

O Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias da ONU tem sede em Genebra e é formado por especialistas independentes em direitos humanos. O grupo da ONU decidiu que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, estava detido de modo ilegal na embaixada equatoriana em Londres. Os governos britânico e sueco, envolvidos na resolução de Assange, criticaram a decisão.



Presidência simbólica

O activista e ex-vice presidente do Governo catalão Oriol Junqueras propôs quarta-feira uma presidência simbólica para o ex-presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, cuja situação jurídica lhe impede de regressar da Bélgica sem a garantia de que não será deti­do para retomar o cargo do qual foi destituído por Madrid. Numa entrevista na prisão e publicada pelo jornal digital “Diario 16”, Junqueras, núme­ro dois do Executivo catalão de Janeiro de 2016 a Outubro de 2017, mostra-se céptico quanto a capacidade de Puigdemont governar a região a partir da Bélgica.

Apesar de defender a sua legitimidade para tomar posse como deputado eleito do Parlamento catalão, ad­verte que isto “não evita que as circunstâncias possam obrigar ou impedir que esta presidência seja efectiva e que se deva combinar uma presidência legítima, embora simbóli-

ca, com uma executiva”. As declarações foram divulgadas num momento de tensão entre o seu partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e o grupo parlamentar de Puigdemont, Juntos pela Catalunha, depois do adiamento na terça-feira da posse do líder independentista.



Madrid acusa Puigdemont

O ministro espanhol dos Ne­gócios Estrangeiros e Co-operação da Espanha, Alfonso Dastis, afirmou quarta-feira que a atitude do ex-pre­siden­te catalão Carles Pui­gdemont só serve para prorrogar uma “agonia” e dificultar a formação do Governo na Catalunha.

Questionado sobre as mensagens de telefone que Puigdemont enviou na véspera ao ex-conselheiro do Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) Toni Comín, como revelou a emissora “Telecinco”, nas quais o ex-presidente catalão dava como encerradas as suas possibilidades de ser eleito presidente da Generalitat, Dastis apontou que reflectem “a dificuldade de tentar buscar objectivos que não levam a lugar algum, seguindo métodos que não são democráticos”. Numa palestra organizada pelo jornal “El País” em Bruxelas, o mi­nistro espanhol acrescentou que a atitude de Puigdemont “só prorroga uma agonia e dificulta a formação de um Governo na Catalunha que possa fazer frente aos problemas” da região.