Líderes querem urgência na aplicação das reformas

O líder do processo de reforma da União Africana (UA), Paul Kagame, e o Presidente Dennis Sassou Nguessou (Congo), na qualidade de membro do bureau, pediram urgência nos trabalhos preliminares para que o documento da reforma seja assinado brevemente, na Mauritânia, para servir de guia para o futuro da UA.

Paul Kagame lidera as mudanças na União Africana

O ministro das Relações Exteriores esteve em Addis Abeba, Etiópia, na reunião entre a Unidade de Pilotagem da Reforma da União Africana (UA) e o comité dos 15 ministros. Manuel Augusto afirmou que o encontro foi proveitoso, mas os receios de uma hipotética perda de poder persistem.

Alguns países membros receiam que os seus representantes permanentes percam poder a favor da Comissão da Reforma, o que, na opinião dos receosos, contraria o acto constitutivo e que obrigaria a uma emenda, o que seria um processo longo e complicado.

A Unidade de Reforma argumenta que não é preciso alterar o acto constitutivo para acomodar estas novas propostas. Paul Kagame e Dennis Sassou Nguessou baixaram orientações aos demais responsáveis para acelerar os trabalhos para que se ultrapasse as questões legais e técnicas, permitindo assim que o documento seja rubricado já na Mauritânia.

No ano passado, os líderes africanos chegaram a um acordo de princípio para reformar a União, mas o bloco debate-se com problemas financeiros. A União Africana ainda depende muito dos apoios externos e grande parte do orçamento operacional vem de doadores internacionais como os Estados Unidos e a União Europeia.

O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, lidera os esforços para a reforma e conta com o apoio de Angola. Ao declarar 2018 como o Ano de Luta contra a Corrupção no continente, os órgãos formuladores de políticas da União Africana deram um forte impulso aos esforços colectivos destinados a combater este mal que desgraça as sociedades africanas.