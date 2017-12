Mundo

Líderes religiosos tentam mediar crise

Líderes de várias confissões religiosas na Guiné-Bissau iniciaram na quarta-feira uma série de contactos com diferentes entidades políticas do país para tentar mediar o impasse político, informou fonte da igreja católica, que lidera o processo.

José Mário Vaz pede mediação da igreja

Fotografia: Francisco Bernardo | Edições Novembro

Segundo a fonte, o pedido de mediação foi feito pelo Presidente guineense, José Mário Vaz, e o grupo é liderado pelo bispo de Bissau, José Camanté.

O grupo de religiosos iniciou as consultas na quarta-feira, tendo sido recebido pelo líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira.

À saída do encontro, na sede do PAIGC, em Bissau, nenhuma das partes prestou declarações aos jornalistas.

A seguir, o grupo deve encontrar-se com o presidente do Partido da Renovação Social (PRS), Alberto Nambeia e, de seguida, com o coordenador do grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, Braima Camará.

“A tarefa que o Presidente incumbiu aos religiosos é de tentar aproximar as partes”, declarou a fonte da Igreja Católica.

José Mário Vaz pediu aos líderes das igrejas no sentido de levarem as partes desavindas na crise que afecta o país a entenderem-se para que se possa cumprir um roteiro de negociações apresentado à CEDEAO.