Liga Árabe contra decisão tomada por Jair Bolsonaro

A Liga Árabe alertou o Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que a transferência da Embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém pode prejudicar as relações com os países árabes, disse ontem um diplomata à agência Reuters.

Fotografia: DR

A Liga Árabe é uma organização de Estados árabes, fundada em 1945 com o objectivo de reforçar e coordenar os laços económicos, sociais, políticos e culturais entre os seus membros. Actualmente tem 22 Estados-membros, incluindo a Palestina.

A carta a Bolsonaro, assinada pelo secretário-geral da liga, Ahmed Aboul-Gheit, foi entregue ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, segundo o diplomata árabe que pediu anonimato.

Embaixadores de nações árabes reuniram-se ontem em Brasília para discutir o plano de Bolsonaro de transferir a Embaixada de Telavive e reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, em alinhamento com a posição do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A movimentação da Embaixada seria uma forte mudança na política externa brasileira que, tradicionalmente, apoia uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano. “O mundo árabe tem muito respeito pelo Brasil e queremos não apenas manter as relações, mas também melhorá-las e diversificá-las, mas a intenção de transferir a Embaixada para Jerusalém pode prejudicá-las”, disse o diplomata.