“Livre” retira confiança a Joacine Katar Moreira

Numa longa reunião da direcção do partido Livre, confirmou-se, sexta-feira, o cenário de retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira, que passa a ser deputada independente na Assembleia da República.

“Não é um dia feliz para o Livre”, afirmou Pedro Mendonça, do Grupo de Contacto do partido.

A reunião dos recém-eleitos órgãos do Livre prolongou-se pela noite dentro e aprovou “por larga maioria” a decisão de retirar a confiança política à deputada Joacine Katar Moreira, que passa a ser uma deputada não inscrita (independente), confirmou ao DN fonte do partido. “Tornou-se impossível. Não era mais possível qualquer órgão acordar de manhã sem saber o que ia ser dito no nosso nome nesse dia”, afirmou, sexta-feira, em conferência de imprensa, Pedro Mendonça, do Grupo de Contacto do Livre. “É um momento difícil" para o partido", reconheceu.

O dirigente sublinhou que "as divergências não são pessoais, são políticas".

Independentemente desta decisão, o Livre mostrará solidariedade com a deputada sempre que achar que está a ser vítima de ataques racistas como os que atribuem a André Ventura. "Joacine Katar Mo-reira terá sempre o nosso apoio na luta contra o racismo, fascismo e sexismo", sublinhou o porta-voz do partido aos jornalistas, indicando que, "com uma margem de 83 por cento”, a 44.ª Assembleia do Livre ractificou a decisão de retirar a confiança política a Joacine Katar Moreira.

"O país assistiu no último congresso a situações em que Joacine chamou mentirosos a camaradas de partido. Não era possível continuar a fingir que estava tudo bem", disse Pedro Mendonça que acusou a deputada de não se articular com o partido. "Não se articulou, não discutiu, não aceitou o mínimo conselho dos seus camaradas, como por exemplo a prioridade que o partido dá à ecologia", detalhou.

O porta-voz do Livre considerou que "tudo o que se passou no último congresso" representou a gota de água neste processo, embora tenha afirmado que existiram vários momentos decisivos até chegar à ruptura com a deputada.

Para Pedro Mendonça, os congressistas do Livre "deram mais uma oportunidade" para que existisse um "esforço para um entendimento", mas tal não foi possível. O dirigente classificou como "grave" o facto de Joacine Katar Moreira "deturpar, à saída do congresso", que havia uma continuidade, uma manutenção da confiança política.

O Livre preferiu "optar pelos valores" em relação "ao cargo". Pedro Mendonça admitiu que a retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira representa "um dia triste para o partido". Refere mesmo que o Livre "vai pagar por isto", mas o partido está "com garra" para continuar a lutar pelos seus ideais.

"Há danos para o partido. Mas tínhamos de fazer uma escolha. Podíamos ficar com uma deputada que a nosso ver, não nos quis representar ou defender aquilo que acreditamos ser o melhor para o país, para a Europa e para o mundo. Optamos pelos nossos valores", afirmou o dirigente. "Sabemos que vamos pagar por isso", adiantou Pedro Mendonça que lamentou "a desilusão" que o partido possa ter causado aos "eleitores e à sociedade em geral".

Perante o 'divórcio' assinado agora com a deputada Joacine Katar Moreira, o Livre reconhece que tem de olhar para dentro e "retirar ilações dos erros cometidos neste processo". "Iremos iniciar um debate interno para alterar métodos de escolha de candidatos. As primárias abertas do livre são ideológicas, não vamos prescindir delas, mas sabemos que podem ser melhoradas e é esse processo que vamos fazer", revelou Pedro Mendonça.

A decisão de retirar a confiança política à deputada vinha a desenhar-se desde Novembro e ganhou força antes da convenção do partido há duas semanas.

Joacine Katar Moreira já tinha garantido que estava "completamente fora de questão" renunciar ao mandato e deixar a Assembleia da República. Também na sexta-feira o porta-voz do Livre assegurou que o partido "nunca pediu, não pede nem pedirá que Joacine renuncie ao mandato que é dela".

Pedro Mendonça afirmou ainda que a direção do Livre vai pedir uma reunião ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para encontrar uma solução que garanta que a deputada Joacine Katar Moreira deixou de representar o partido.

"Iremos solicitar, após esta conferência de imprensa, uma reunião com o presidente da Assembleia da República para esclarecermos esta questão. Parece-me claro e de bom senso que, se um partido não quer ser representado por uma pessoa, essa pessoa não o deve representar", declarou o dirigente.