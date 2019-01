Mundo

Londres mantém data para a saída da UE

O secretário de Estado britânico para o "Brexit", Martin Callanan, afastou hoje qualquer hipótese de adiar a saída do país da União Europeia (UE), prevista para 29 de Março do ano em curso.

Londres mantém data para a saída da UE

Fotografia: DR

“O artigo 50º não vai ser prolongado. Vamos sair da UE a 29 de Março deste ano, porque é isso que diz o artigo 50º, foi isso que o Parlamento aprovou e é isso que diz a legislação britânica”, disse Callanan a jornalistas, antes de entrar para uma reunião de ministros dos Assuntos Europeus em Bruxelas.

O secretário de Estado respondia a uma pergunta sobre um prolongamento do período de dois anos de negociações, após a activação do artigo 50º do Tratado de Lisboa, que segundo o diário The Telegraph, está a ser avaliado por Londres para evitar uma saída desordenada.

O Reino Unido pode pedir um prolongamento, mas os outros 27 Estados-membros têm de estar de acordo. Até ao momento, os dirigentes europeus têm considerado não haver uma razão que justifique um prolongamento, como um segundo referendo sobre o “Brexit”, o que é rejeitado pelo Executivo de Theresa May. O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) vai ser votado na terça-feira, dia 15 de Janeiro, na Câmara dos Comuns, depois de uma primeira data, 11 de Dezembro, ter sido adiada.