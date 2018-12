Mundo

Londres prepara saída sem acordo

O Governo britânico decidiu iniciar os preparativos para uma retirada do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo, apesar de ainda manter o objectivo de uma saída consensual com Bruxelas, informou ontem o ministro do ‘Brexit’, Steve Barclay.

Theresa May defende saída ordeira com Bruxelas

Fotografia: DR



A decisão foi adoptada durante uma reunião do Governo para avaliar a necessidade de fornecer “prioridade operativa” a um possível 'Brexit' sem acordo, na sequência da indecisão do Parlamento britânico em aprovar o acordo negociado entre Londres e Bruxelas.

“Na sequência dos contínuos preparativos para [uma saída] sem acordo, um Governo responsável necessita de assegurar que estamos preparados para essa opção, que não queremos que passe, e estar preparados no caso de suceder”, acrescentou Steve Barclay.

“É por isso que o Governo concordou que a preparação para uma ausência de acordo será uma prioridade operativa dentro do Governo, mas a nossa prioridade geral será conseguir um compromisso”, explicou o ministro.

Steve Barclay acrescentou que o Governo vai emitir directrizes a instituições e empresas, extensíveis a sectores da população, sobre a forma como devem preparar-se caso o Reino Unido abandone a UE em 29 de Março de 2019 sem um texto ratificado.

“A prioridade do Governo continua dirigida para a obtenção de um plano, mas necessitamos de admitir que, quando faltam 14 semanas [para o ‘Brexit’], um Governo responsável prepara-se para a eventualidade de sairmos sem acordo”, insistiu Barclay.

Na perspectiva de uma saída “desordenada” do país, o Ministério da Defesa britânico anunciou que vai colocar 3.500 soldados “em alerta” em diversos departamentos governamentais, incluindo portos e aeroportos.