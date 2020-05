Mundo

Lufthansa não quer “participação silenciosa” do Estado alemão

O futuro da mais relevante companhia aérea europeia decide-se por estes dias, o governo alemão propõe um plano de resgate de 10 mil milhões de euros, o que lhe dá 25,1% da companhia.

Companhia aérea quer voltar a voar e ter lucros como antes

A Lufthansa reuniu a sua assembleia-geral, online, para definir uma estratégia de sobrevivência à tempestade provocada pelo novo coronavírus. Os accionistas resistem ao plano de resgate do governo alemão, que propõe um empréstimo de 10 mil milhões de euros, o equivalente a 25,1% da companhia e uma “participação silenciosa”, mas que se pode fazer sentir através do poder de veto e de um ou mais lugares no conselho de administração da companhia.

Carsten Spoht, o CEO da Lufthansa, e segundo a Bloomberg, resiste à proposta do Estado alemão, e disso mesmo informou os accionistas da maior companhia área europeia. “O futuro da Lufthansa decide-se por estes dias”, disse Spohr, que acrescentou, “trata-se de evitar a insolvência com a ajuda dos governos dos nossos quatro mercados domésticos”, e Spoth refere-se aos governos da Alemanha, Suíça, Áustria e Bélgica.

Como as companhias aéreas em todo o mundo, a Lufthansa luta pela sobrevivência com mais de 700 aviões em terra. Em causa está um resgate de 13 mil milhões no conjunto dos quatros países, no entanto, o resgate crucial é mesmo o do governo alemão. Mas ao que parece, o CEO da Lufthansa resiste em ceder influência ao Estado alemão.

A companhia tem um desafio e tanto, com as acções a ser negociadas a menos de 50% do valor registado antes da pandemia, “um desastre”, dizem os analistas. Não muito longe, em Itália, a Alitalia, declarou falência. A companhia de bandeira italiana estava com dificuldade financeiras desde 2017 e era gerida por administradores nomeados pelo governo com a privatização no horizonte, com a situação irremediavelmente agravada pela pandemia, a privatização foi posta de lado e companhia será nacionalizada. O Estado assumirá 100% do capital da Alitalia em Junho.

Não totalmente, mas parcialmente, o governo alemão prepara-se para entrar no capital da Lufthansa, com 10 mil milhões de euros. Deste montante, 5,5 mil milhões serão injectados através de uma participação que obrigará a empresa a pagar um cupão de 9% ao governo alemão, avançou o Der Spiegel. Os restantes 3,5 mil milhões serão disponibilizados sob a forma de empréstimos concedidos pelo banco estatal, o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), refere o ainda o jornal alemão, acrescentando que a Bélgica, Áustria e Suíça também poderão contribuir para este resgate.

O governo da Suíça garantiria 1,2 mil milhões de euros de empréstimos às subsidiárias suíças Swiss e Edelweiss. A Áustria com cerca de 800 milhões de euros no auxílio à Austrian Airlines (AUA), a subsidiária austríaca da Lufthansa. E espera-se que o governo belga tome também uma posição para salvaguardar a Bruxessels Airlines. No entanto, a administração da Lufthansa recusa-se a ser influenciada pelos poderes políticos dos países em que actua na condução dos negócios.