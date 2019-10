Mundo

Lula da Silva recusa liberdade condicional

O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva recusa a liberdade condicional e diz que só sai da cadeia se for considerado inocente.

Fotografia: DR

Em entrevista ao canal televisivo France 24, na prisão de Curitiba, Brasil, Lula admitiu que nunca pensou ficar tanto tempo preso. Prometeu que vai "desmascarar" o antigo juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol que o colocaram em acusação no âmbito da "Operação Lava Jato". “Eles não sabem o que é mexer com um cidadão brasileiro que sobreviveu à fome até os cinco anos de idade”, referiu. Com 74 anos, o ex-sindicalista está preso há um ano e meio por corrupção.

Numa entrevista em que abordou o clima político reinante no país desde a chegada ao poder de Bolsonaro, assim como a questão ambiental e em particular a situação da Amazónia, o antigo Presidente do Brasil, que antes de ser preso era considerado um sério candidato a um novo mandato, tornou a evocar as circunstâncias em que foi preso e clamou novamente a sua inocência. "Eu não quero progressão da pena”, declarou Lula acrescentando: “Quero a minha inocência”.

Para Lula, “ou esses canalhas que me prenderam provam que cometi um crime, porque eu já provei que não cometi, me libertam e pedem desculpas ao povo brasileiro, ou terão que encontrar outra solução." Lula da Silva foi Presidente do Brasil entre 2003 e 2011.