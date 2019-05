Mundo

Lula divulga carta assinada por Papa Francisco: "Não desanime"

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, hoje, no seu site oficial uma carta que, segundo a equipa do petista, foi escrita e assinada pelo Papa Francisco.

Papa Francisco recebeu um exemplar do livro "A Verdade Vencerá" de Lula da Silva

Fotografia: DR

De acordo com o site "Yahoo Notícias", no documento escrito em português, o Papa lamenta “as duras provas” pela qual Lula da Silva, citando como exemplo as mortes da ex-esposa Marisa Letícia, do irmão Genivaldo Inácio da Silva e do neto de 7 anos, Arthur Araújo Lula da Silva.

Na carta, datada do dia 3 de Maio, o Papa Francisco pede para Lula, preso desde Abril de 2018, “não desanimar e continuar confiando em Deus”. A correspondência papal foi revelada pela jornalista Mónica Bergamo, na sua coluna no jornal "Folha de São Paulo".

A mensagem do Papa seria uma resposta a uma carta enviada por Lula no dia 5 de Abril, conforme divulgado pela equipa do ex-Presidente. Nela, Lula agradecia a contribuição do líder da Igreja Católica pela “justiça e defesa dos direitos dos mais pobres”, e fazia uma contextualização sobre o cenário sócio-político brasileiro.

Na carta em resposta, o Papa teria apontado que a contextualização é “de grande utilidade”.

"Tendo presente as duras provas que o senhor ultimamente, especialmente a perda de alguns entes queridos - sua esposa Marisa Letícia, seu irmão Genival Inácio e, mais recentemente, seu neto Arthur de somente 7 anos -, quero lhe manifestar minha proximidade espiritual e lhe encorajar pedindo para não desanimar e continuar confiando em Deus", diz a carta divulgada com a assinatura do Papa Francisco.



Segundo contacto

O site oficial do petista afirma que essa é a segunda vez que o Papa Francisco se comunica com o ex-Presidente. “Em 2018, o Sumo Pontífice enviou um rosário abençoado e uma mensagem de paz escrita na versão italiana do livro ‘A Verdade Vencerá’, de Lula.”, refere o comunicado no site.

Na ocasião, os porta-vozes do Vaticano afirmaram que não comentam encontros pessoais do Papa.

Em Agosto, o ex-ministro da Defesa e Relações Exteriores, Celso Amorim, divulgou ter sido recebido pelo Papa. "A Luiz Inácio Lula da Silva com a minha bênção, pedindo-lhe para orar por mim, Francisco", lê-se no texto escrito sobre a folha de rosto de um livro. Celso Amorim diz que o próprio Papa ajudou a decifrar a sua caligrafia.

A assessoria do PT divulgou fotos do encontro na página do ex-Presidente. Segundo Amorim, o encontro durou cerca de uma hora e o assunto prioritário foi a situação política e jurídica de Lula, da América do Sul e do Brasil.

"O Papa recebeu um exemplar em italiano do livro 'A Verdade Vencerá', de Lula, e enviou uma mensagem espiritual ao ex-Presidente. Francisco disse que vai continuar a acompanhar a situação do Brasil", relata a página do partido.