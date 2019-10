Mundo

Lula pode ter caminho aberto para a liberdade

Lula da Silva tem caminho livre para ser solto, depois de a juíza Rosa Weber decidir-nesse sentido, em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), a decorrer desde a semana passada, em Brasília, com desfecho previsto para 6 de Novembro.

O voto da magistrada, de 61 anos, nomeada pela ex-Presidente Dilma Rousseff, em 2011, é considerado determinante, por ser o mais imprevisível dos 11 do STF - outros cinco membros do tribunal já votaram ou vão votar ainda pela continuidade da prisão, após condenação em segunda instância, e os cinco restantes concordam, em princípio, com o voto de Weber.

No momento, as contas são ainda contrárias às pretensões de Lula (e de outros 12 detidos na “Lava Jato” e de mais cerca de cinco mil presos noutros casos), porque três juízes votaram pela prisão logo após segunda instância e dois, Weber incluída, votaram contra.

Se o STF decidir pela execução da pena só após o trânsito em julgado - ou seja, depois de não haver mais lugar a recurso - Lula, condenado, para já, só na segunda instância no caso do tríplex do Guarujá e com o processo em análise na terceira instância, o Supremo Tribunal de Justiça, pode sair da cadeia a qualquer instante, mal os 11 membros do STF se pronunciem todos.

De qualquer forma, ao abrigo da Lei da Ficha Limpa, que veta candidaturas de condenados em segunda instância, o antigo Presidente está proibido de concorrer a cargos electivos.