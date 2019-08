Mundo

Lula trasnferido para São Paulo

O ex-Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vai ser transferido de Curitiba para São Paulo. A decisão foi assinada ontem pela juíza substituta Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba.

Fotografia: DR

No documento, a juíza refere que cabe à Justiça do Estado de São Paulo decidir em que estabelecimento prisional o antigo Presidente vai cumprir o resto da pena. A data de transferência não foi definida.

O pedido de transferência foi feito pela Polícia Federal do Paraná, que argumentou que a transferência de Lula minimizaria as exigências diárias para a corporação e outras instituições. A Polícia Federal salientou que, devido à prisão de Lula, as forças de segurança têm de agir de forma permanente para evitar “confrontos entre grupos antagónicos” e que isso também gerou alterações nas rotinas da região de Curitiba. A Polícia Federal também alega que as suas instalações são limitadas para reclusos de longa permanência.

Lula da Silva está a cumprir uma pena de oito anos e dez meses de prisão depois de ter sido condenado no âmbito do caso do triplex em Guarujá, que faz parte da Operação Lava Jato.