Mundo

Lula corre risco de ser preso

Cinco juízes do Supremo Tribunal de Justiça brasileiro recusaram ontem o habeas corpus pedido pela defesa de Lula da Silva e votaram a favor da detenção do antigo Presidente do Brasil.

Fotografia: Jaimagens | Edições Novembro



Este pedido da defesa visava afastar a possibilidade de prisão do ex-presidente antes de serem esgotados todos os recursos possíveis.

No passado mês de Janeiro, Lula da Silva foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª região a 12 anos e um mês de prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Um tribunal de segunda instância de Porto Alegre confirmou o veredicto da primeira instância, considerando Lula culpado por ter aceitado um apartamento triplex à beira-mar, oferecido por uma empresa de construção civil.

A justiça brasileira deu como provado que a construtora OAS pagou as obras que Lula fez no seu apartamento de luxo localizado naquela cidade do estado de São Paulo.

Além de arriscar ser preso, esta condenação em segunda instância pode impedir Lula de se candidatar novamente às eleições presidenciais. Ainda assim, o ex-presidente foi lançado como pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores às eleições de Outubro e, de acordo com a Folha de S. Paulo, lidera as sondagens no país.

O ex-Presidente denunciou uma tentativa de o afastar da corrida eleitoral em Outubro próximo– na qual é o grande favorito – e reafirmou a sua inocência .