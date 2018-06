Mundo

Lula insiste na candidatura para a Presidência do Brasil

O ex-Presidente do Brasil Luiz Inácio da Silva (Lula), preso há dois meses por ter sido condenado por corrupção, divulgou um manifesto, no qual assume a candidatura pelo Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência do Brasil.

Fotografia: DR

“É para acabar com o sofrimento do povo que sou novamente candidato à Presidência da República. Assumo esta missão porque tenho uma grande responsabilidade com o Brasil e porque os brasileiros têm o direito de votar livremente num projecto de país mais solidário, mais justo e soberano, perseverando no projecto de integração latino-americana”, escreve o ex-Presidente na sua página oficial, a partir da cadeia em Curitiba.

O manifesto foi lido integralmente em público na noite de sábado, em Minas Gerais, pela também ex-presidente Dilma Roussef, durante o lançamento da pré-candidatura de Lula às eleições de Outubro. No entanto, a candidatura do ex-líder sindical é uma hipótese remota, uma vez que as leis eleitorais brasileiras proíbem condenados em segunda instância, como é o caso, de concorrer a qualquer cargo público.

O antigo Chefe de Estado brasileiro foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, em regime fechado, por corrupção e lavagem de dinheiro.