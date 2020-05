Mundo

Macau anuncia sistema de códigos para diferenciar os graus de risco

Macau anunciou um sistema de códigos QR, que vai diferenciar com cores os graus de risco de contágio pela Covid-19, com o vermelho a banir as pessoas de entrarem em serviços públicos e espaços comerciais. O sistema, denominado de Código de Saúde de Macau, entra em vigor hoje.

Fotografia: DR

A cor vermelha vai identificar os casos confirmados ou suspeitos, a amarela aqueles que tiveram contactos próximos com pessoas infectadas, com os restantes a serem distinguidos com um código verde. O sistema de códigos, disponível a partir do telemóvel, é semelhante ao utilizado já na China. Só é necessário um registo no sistema “Código de Saúde de Macau”. Depois disso, desde que os sintomas, o histórico de contactos e de viagens sejam declarados, a cor do “Código de Saúde de Macau” será actualizada.

As autoridades informaram que o Governo de Macau decidiu reforçar a aquisição de instrumentos e equipamentos de detecção de ácido nucleico e a apostar no aumento da capacidade de detectar novos casos. No início do surto, existia a capacidade para se realizarem 500 a 600 testes por dia. A expansão da capacidade de detecção permite agora cerca de seis mil testes/dia.