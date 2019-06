Macky Sall quer aprovar lei contra a pedofilia

Kabuscorp vai competir na Taça da Confederação

Apesar de relegado para a II Divisão e o Provincial de Luanda, por orientação da Federação Internacional do Futebol Associado (FIFA), devido aos atrasos nos pagamentos da dívida com Rivaldo e Mputu Mabi, a direcção do Kabuscorp do Palanca confirmou a participação da equipa na próxima edição da Taça da Confederação Africana de Futebol (CAF), em consequência do quarto lugar al-cançado no Girabola 2018/19.