Macky sall lamenta morte de emigrante

O chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, condenou “com a maior firmeza” o assassinato, segunda-feira, na Itália, do emigrante senegalês Idrissa Diene e qualificou este acto de “bárbaro, racista e inaceitável”.

De acordo com um comunicado oficial, o Presidente Macky Sall, que falava numa sessão do Conselho de Ministros do seu país, exortou as autoridades italianas a esclarecer este caso e tomar “todas as disposições necessárias” para garantir a protecção dos cidadãos senegaleses que residem na Itália.

Idrissa Diene, de 53 anos de idade, vivia na Itália em situação regular há mais de 20 anos, onde era vendedor ambulante. Foi abatido em Florença, no centro do país, pelo italiano Roberto Pirrone, que disse aos investigadores que tentou suicidar-se antes de recuar e disparar contra a primeira pessoa encontrada, no caso Idrissa Diene.