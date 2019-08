Mundo

Macron abre porta à emenda ao acordo assinado por May

O Presidente francês reconheceu ser o “homem duro” da Europa no que respeita ao tema “Brexit”, mas deu esperança a Boris Johnson ao dizer que o acordo de retirada pode ser alterado.

O tempo está a esgotar-se e não há como negociar um novo acordo de retirada do Reino Unido, disse Emmanuel Macron ao lado de Boris Johnson. No entanto, o Presidente francês, ao receber o Primeiro-Ministro britânico na quinta-feira, mostrou abertura para se proceder a uma emenda ao acordo, mas tudo se resume à diplomacia: “as escolhas foram feitas e não podemos ignorá-las. Não vamos encontrar em 30 dias um novo acordo de retirada muito diferente do que existe. Pode ser emendado desde que esteja em harmonia com o mercado único. Caso contrário, será uma decisão política tomada pelo Primeiro-Ministro britânico. Não será uma decisão nossa.”

O Presidente francês disse também que o chefe das negociações do “Brexit”, Michel Barnier, poderá voltar a encontrar-se com negociadores britânicos, “mas sem alterar totalmente o acordo.”

Macron interpretou as declarações de Angela Merkel, que desafiou Johnson a apresentar uma solução no espaço de 30 dias em alternativa ao backstop. “O que a chanceler Merkel disse na quarta-feira, e que está de acordo com a substância das nossas conversações, é que precisamos de visibilidade sobre uma alternativa em 30 dias”, disse Macron aos jornalistas. “Ninguém vai esperar até 31 de Outubro sem tentar encontrar uma boa solução.”

O Chefe de Estado francês lembrou que o mecanismo de salvaguarda (backstop) foi negociado, que se trata de um elemento “indispensável” que garante a estabilidade na Irlanda e a integridade do mercado único. “Gostaria de dizer que os elementos-chave deste acordo, incluindo o backstop irlandês, não são apenas restrições técnicas ou disputas jurídicas, mas sim garantias genuínas para preservar a estabilidade na Irlanda e para preservar a integridade do mercado único, que é a base do projecto europeu”, esclareceu o líder francês.